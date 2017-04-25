ГНФАР проводит тендер

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) объявил открытый тендер на закупку технических услуг по выявлению сетевых атак и системе защиты (лот-1), продление на год лицензии Radware (лот-2) и электронные весы модели GBB 14202S- 0CE и комплект эталонных гирь F1 и E2 компании Sartorius (лот-3).

Как сообщает Report, информация об этом опубликована в официальной прессе.

По информации, плата за участие составляет 100 манатов за каждый лот.

Претендентам необходимо предоставить первоначальные документы до 15 мая, тендерное предложение и банковскую гарантию в размере 1% стоимости тендерного предложения до 24 мая в административное здание фонда по адресу г. Баку, Низаминский район, пр. Гейдара Алиева, 165.

Контактные лица: Наиля Мамедли (лот-1 и лот-2), Рагим Мамедов (лот 3), Фатима Салимли (юридические вопросы). Телефон: (012) 498 77 53, внутренний 9005, 7001, 8025.

Предложения будут рассматриваться в 11:00 25 мая по указанному адресу.