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ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев

ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил еще на 5 месяцев срок размещения депозита в размере 1 млрд евро в Центральном банке Турции.
Финансы
18 января 2023 г. 11:47
ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил еще на 5 месяцев срок размещения депозита в размере 1 млрд евро в Центральном банке Турции.

Об этом сообщили в фонде в ответ на запрос Report.

"В рамках инвестиционной стратегии и правил ГНФАР принято решение продлить срок депозита еще на 5 месяцев с учетом возможной перспективы рынка ценных бумаг с фиксированным доходом на ближайшее время", -отмечается в заявлении.

Напомним, что указанный депозит был размещен в январе прошлого года сроком на 6 месяцев, а в июле его срок был продлен до конца года.

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Версия на английском языке SOFAZ extends term of deposit placed in Central Bank of Turkiye by 5 more months
Версия на азербайджанском языке ARDNF Türkiyə Mərkəzi Bankında yerləşdirdiyi depozitin müddətini daha 5 ay uzadıb

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