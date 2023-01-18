ГНФАР продлил депозит в Центральном банке Турции еще на 5 месяцев

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил еще на 5 месяцев срок размещения депозита в размере 1 млрд евро в Центральном банке Турции.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продлил еще на 5 месяцев срок размещения депозита в размере 1 млрд евро в Центральном банке Турции.

Об этом сообщили в фонде в ответ на запрос Report.

"В рамках инвестиционной стратегии и правил ГНФАР принято решение продлить срок депозита еще на 5 месяцев с учетом возможной перспективы рынка ценных бумаг с фиксированным доходом на ближайшее время", -отмечается в заявлении.

Напомним, что указанный депозит был размещен в январе прошлого года сроком на 6 месяцев, а в июле его срок был продлен до конца года.