ГНФАР продал недвижимость в Южной Корее

ГНФАР приобрел эту недвижимость в марте 2014 года за 470 млрд корейских вон

Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) внес ясность в вопрос изъятия южнокорейского вона из инвестиционного портфеля.

Как сообщили Report в фонде, это связано с продажей 25-этажного офисного комплекса Pine Avenue Tower A в бизнес-центре Сеула компании Shinhan Card, являющейся основным арендатором здания за 521,5 млрд корейских вон.

ГНФАР приобрел эту недвижимость в марте 2014 года за 470 млрд корейских вон. Соответствующие показатели по сдаче в аренду имущества были высокими, и на дату приобретения фонд получил стабильные арендные доходы. Рентабельность по аренде составила 31,4%, рентабельность по росту цен - 4,8%, общая рентабельность - 36,2%.

"Pine Avenue Tower A, приобретенная на выгодных условиях, была для нас важной возможностью воспользоваться перспективами развития рынка недвижимости. Успешная продажа здания доказала правильность этой стратегии, была достигнута высокая доходность в рамках соответствующего уровня риска", - сказал исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов.