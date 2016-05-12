ГНФАР продал на сегодняшнем аукционе около 45 млн. долларов

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу 50 млн. долларов.

Как сообщили Report в ГНФАР, 9,8 млн. долларов из этой суммы продано 8 коммерческим банкам, 35 млн. долларов скупил Центробанк Азербайджана. По итогам аукциона продано 44,8 млн. долларов (89,6%) выставленной на продажу валютной массы.

ГНФАР продолжит продажи валюты через аукционы в течение года.