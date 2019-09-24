​ГНФАР: Предотвращается истощение активов - ЭКСКЛЮЗИВ

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогнозы относительно доли среднегодового дохода Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в ненефтяном ВВП на ближайшие годы.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет МВФ, прогнозируется, что к концу этого года доля доходов ГНФАР в ненефтяном ВВП составит 32,1%, в 2020 году - 29,8%, в 2021 году - 28,5%, в 2022 году - 26,7%, в 2023 году - 25,2%, а в 2024 году - 23,9%.

В ГНФАР прокомментировали Report данный вопрос, отметив, что снижение доли доходов компании в ненефтяном ВВП в течение следующих нескольких лет следует рассматривать как положительное явление.

"С 2018 года применяются фискальные правила, регулирующие использование нефтяных доходов, в соответствии с которыми расходы сводного бюджета, а также верхний предел объема нефтяных доходов, которая может быть использована, устанавливаются на основе чистых финансовых активов страны и не могут превышать 30% от их суммы. В результате применения этого правила предотвращается истощение активов Гочнефтефонда, которые входя в структуру чистых финансовых активов, что создает условие для постепенного снижения зависимости экономики от нефтяных доходов", - заявили в фонде.

В ГНФАР отметили, внедрение данного правила с 2018 года способствовало росту активов фонда: "На начало 2019 года их объем был равен 38,5 млрд долларов, а на 30 июня уже 42,5 млрд долларов, что означает рост на 11%".