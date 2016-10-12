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    ГНФАР планирует увеличить активы на 3% в следующем году

    К концу года активы фонда достигнут 34 млрд. долларов

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) к концу года предположительно достигнут приблизительно 34 млрд. долларов.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

    По его словам, в следующем году ожидается рост активов на 1 млрд. долларов: "В следующем году бюджет будет сбалансирован".

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