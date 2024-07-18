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ГНФАР перешел от убытков к прибыли

ГНФАР перешел от убытков к прибыли Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2023 год с чистой прибылью в 8 млрд 102,789 млн манатов.
Финансы
18 июля 2024 г. 15:09
ГНФАР перешел от убытков к прибыли

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) завершил 2023 год с чистой прибылью в 8 млрд 102,789 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет ГНФАР.

2022 год фонд завершил с чистым убытком в размере 5 млрд 240,044 млн манатов.

Активы нефтяного фонда на 1 января текущего года составили 95 млрд 771,301 млн манатов, что на 13,9% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства фонда снизились на 27,1% - до 457,629 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 14,2% - до 95 млрд 313,672 млн манатов.

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