ГНФАР ожидает роста дивидендов с акций российского Банка ВТБ

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) ожидает высоких дивидендов от российского банка ВТБ, в котором владеет 2,95% акций.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

По его словам, общее собрание акционеров состоится в следующем месяце в Санкт-Петербурге, Россия:

"На заседании будут назначены новые члены Наблюдательного совета, также ожидаются выплаты дивидендов по итогам 2017 года. Мы ожидаем резкого роста размера дивидендов в этом году по сравнению с прошлым".

Ш.Мовсумов также отметил, что фонд не планирует увеличивать свою долю в Банке ВТБ.