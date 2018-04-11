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    ГНФАР ожидает роста дивидендов с акций российского Банка ВТБ

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) ожидает высоких дивидендов от российского банка ВТБ, в котором владеет 2,95% акций.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

    По его словам, общее собрание акционеров состоится в следующем месяце в Санкт-Петербурге, Россия: 

    "На заседании будут назначены новые члены Наблюдательного совета, также ожидаются выплаты дивидендов по итогам 2017 года. Мы ожидаем резкого роста размера дивидендов в этом году по сравнению с прошлым".

    Ш.Мовсумов также отметил, что фонд не планирует увеличивать свою долю в Банке ВТБ.

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