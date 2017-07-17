ГНФАР отчислил в Центробанк 2,4 млрд манатов в этом году

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь 2016 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 6 127,2 млн манатов, бюджетные расходы - 5 533,8 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, в первом полугодии доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 5 458,8 млн манатов, в том числе, от продажи прибыльной нефти и газа - 5 443,1 млн манатов, бонусные выплаты – 2,4 млн манатов, поакровые выплаты – 3,6 млн манатов, транзитные доходы – 9,7 млн манатов.

За отчетный период ГНФАР заработал на управлении средствами 668,4 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2017 год составил 2 991,0 млн манатов. На финансирование различных мероприятий по улучшению жилищных и социально-бытовых условий семей беженцев и вынужденных переселенцев выделено 56,4 млн манатов, проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 21,5 млн манатов, проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 2,7 млн манатов. За отчетный период на финансирование "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы" выделено 4,7 млн манатов. Отчисления в Центробанк Азербайджана в целях обеспечения макроэкономической стабильности составили 2 448,3 млн манатов, расходы на управление фондом – 9,2 млн манатов.

Внебюджетный доход фонда за счет изменения курса валют составил 98,4 млн манатов.