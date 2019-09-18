​ГНФАР осуществил трансферт в госбюджет в размере 100 млрд долларов

В Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) со дня основания до 30 июня текущего года поступило 154,6 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора фонда Исрафил Мамедов на круглом столе, посвященном "Контракту века".

По его словам, 148,3 млрд долларов поступило от реализации нефтегазовых проектов, а оставшиеся 6,3 млрд долларов - от управления средствами фонда.

И.Мамедов также подчеркнул, что расходы ГНФАР в прошедшем периоде составили около 112 млрд долларов, из которых 95,5 млрд перечислено виде трансфертов в госбюджет.