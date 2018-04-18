ГНФАР обнародовал структуру инвестиционного портфеля

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ По состоянию на 1 апреля текущего года, 48,8% активов Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) выражено в долларах США, 34,4% - в евро, 4,9% - в британских фунтах стерлингов, 0,7% - австралийских долларах, 1% - турецких лирах, 1,1% - российских рублях, 1,2% - корейских вонах, 1,4% - китайских юанях, 1,6% - японских иенах, 1,5 % - других валютах и 3,4% - в золоте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

По информации, в структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 76,6%, акций - 14,2%, недвижимого имущества - 5,8%, золота - 3,4%.

В Европе размещено 41,88% активов фонда, в Северной Америке - 25,65%, Азиатско-Тихоокеанском регионе - 24,55%, Австралии/Новой Зеландии - 2,45%, на Ближнем Востоке - 0,06%, в Южной Америке - 0,04%, в международных финансовых институтах - 5,37%.

Доля развитых стран в инвестиционном портфеле ГНФАР составляет 69,5%, развивающихся стран - 25,13%, международных институтов - 5,37%.