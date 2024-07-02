ГНФАР обеспечил 70% объема продаж на валютных аукционах в июне

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в июне этого года продано 581 млн долларов США, из которых 405,6 млн долларов США или 69,8% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

На валютных аукционах Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в июне этого года продано 581 млн долларов США, из которых 405,6 млн долларов США или 69,8% принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

В прошлом месяце ЦБА пришлось продать с аукциона часть своих валютных резервов (175,4 млн долларов США). Однако за месяц валютные резервы учреждения выросли на 23,9 млн долларов США или на 0,2%, с 11 млрд 713,7 млн долларов США до 11 млрд 737,6 млн долларов США.