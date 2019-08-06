ГНФАР прокомментировал невключение статистики по Азербайджану в рейтинг стран по золотым резервам WGC

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) прокомментировал невключение статистики по Азербайджану в рейтинг стран по золотым резервам, опубликованный Всемирным советом по золоту (World Gold Council) 1 августа 2019 года.

Как сообщает Report, указанная структура получает данные о золотых запасах стран от Международного валютного фонда (МВФ). Эта статистика отражает данные о запасах, находящихся на балансе министерств финансов и центробанков.

Поэтому информация о золотых вложениях ГНФАР не нашла отражение в квартальном отчете организации. По состоянию на 30 июня 2019 года объем золота в инвестиционном портфеле фонда составляет 95,47 тонн (3 069 414,783 тройских унций, 4 356,4 млн долларов).