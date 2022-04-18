ГНФАР незначительно увеличил активы в первом квартале

В первом квартале текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) выросли на 0,5%, до 45 264 млн долларов США.

В первом квартале текущего года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) выросли на 0,5%, до 45 264 млн долларов США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ГНФАР.

В январе-марте текущего года бюджетные доходы ГНФАР составили 2 955,9 млн манатов, бюджетные расходы - 2 764,5 млн манатов.

За отчетный период доходы ГНФАР в связи с реализацией нефтегазовых соглашений составили 4 616,7 млн манатов, в том числе прибыль от продажи нефти и газа - 3 845,6 млн манатов, бонусные выплаты - 765,3 млн манатов, транзитные доходы - 5,8 млн манатов.