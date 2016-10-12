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    ГНФАР не намерен наращивать депозитный портфель в Межбанке

    Фонд также планирует открытие депозитных счетов в других отечественных банках

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) пока не планирует увеличивать объем депозита, размещенного в Международном банке Азербайджана (МБА). 

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

    "Госнефтефонд может размещать до 5% общих активов в крупных местных банках. Сейчас в МБА размещен 1 млрд. долларов. У фонда есть возможности для наращивания депозитного портфеля еще на 500 млн. долларов. Однако пока мы не планируем это", - добавил исполнительный директор.

    По словам Ш.Мовсумова, фонд также планирует открытие депозитных счетов в других отечественных банках.

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