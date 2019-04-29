ГНФАР назвал доходы от проекта АЧГ

В первом квартале 2019 года в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступило в общей сложности 2,243 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщили Report из фонда, из них 91 млн долларов пришлось на конденсат.

С 2001 года по 1 апреля 2019 года поступления от продажи прибыльной нефти с блока месторождений АЧГ в ГНФАР составили 140,450 млрд долларов.