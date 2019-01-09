ГНФАР назвал доходы от проекта АЧГ

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступило в общей сложности 9,720 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсата с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспия.
Как сообщили Report из фонда, из них 245 млн долларов пришлось на конденсат.
С 2001 года по 1 декабря 2018 года ГНФАР заработал на продажах прибыльной нефти с блока месторождений АЧГ в общей сложности 138,206 млрд долларов.
Günel AbbasovaАвтор новости