Госнефтефонд Азербайджана не покинул рынок Южной Кореи

В будущем могут произойти определенные изменения в инвестициях в Южную Корею, а также увеличение их доли с учетом инвестиционной стратегии ГНФАР

Продажа Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) Pine Avenue Tower A, купленного им в 2014 году в столице Южной Кореи, Сеуле не означает уход фонда с южнокорейского рынка.

Об этом сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report.

"Приобретение этого комплекса офисного типа исходило из стратегии недвижимости ГНФАР, и цель не заключалась во включении в состав инвестиционного портфеля новой валюты - корейского вона. Просто выражение этой инвестиции в корейских вонах привело к тому, что названная валюта вошла в структуру портфеля. Эти инвестиции принесли стабильный доход за минувшие годы и в 2020 году были проданы на выгодных условиях, полностью оправдав ожидания.

В настоящее время в инвестиционном портфеле ГНФАР есть инвестиции, вложенные в Южную Корею через паевые фонды, инвестирующие в недвижимость и частные акции, но поскольку валютой отчетности указанных фондов являются доллар США и евро, именно эти валюты указываются в соответствующей документации. В будущем могут произойти определенные изменения в инвестициях в Южную Корею, а также увеличение их доли с учетом инвестиционной стратегии ГНФАР, детального анализа текущих тенденций на финансовых рынках.

Инвестиционная деятельность ГНФАР направлена на формирование диверсифицированного портфеля по видам активов, в рамках применения этой стратегии также учитывается соответствующая структура валютного портфеля. Что касается изменений в структуре инвестиционного портфеля, следует отметить, что последние изменения нашли свое отражение в инвестиционной политике на 2020 год. Так, доля активов, выраженных в евро, снизилась с 35% до 20%, а активы в долларах США возросли с 50% до 65%. На британский фунт стерлингов приходится 5% инвестпортфеля ГНФАР, а 10% активов выражены в других валютах, включая корейский вон. В настоящее время никаких изменений в соотношении инвестиционного портфеля фонда по валютному составу не предусмотрено", - говорится в заявлении.