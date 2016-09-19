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    ГНФАР инвестирует в Фонд акционеров ЕБРР

    Объем инвестиций составит 100 млн. евро

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) намерен инвестировать 100 млн. евро в Фонд акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщили Report в Фонде.

    По информации, Фонд акционеров создает для институциональных инвесторов возможности вкладывать нацеленные на долгосрочный рост капитала инвестиции в финансовый, промышленный, сельскохозяйственный, инфраструктурный и энергетический секторы, участвуя в инвестиционном портфеле ЕБРР в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии, странах Юго-Восточного Средиземноморья, а также Турции.

    Исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов, комментируя данный вопрос, отметил, что эти инвестиции являются продолжением стратегии фонда по диверсификации инвестиционного портфеля: "Это также позволит реализовать сотрудничество с ЕБРР, обладающим большим и длительным опытом в этой сфере в регионе. Мы верим, что эти инвестиции обеспечат фонду высокую доходность с учетом всех рисков”.

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