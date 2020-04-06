ГНФАР до конца года выставит на аукцион 4 млрд долларов

При утверждении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2020 год цена сырой нефти в бюджете была заложена на уровне 55 долларов США за баррель, соответственно доходы фонда прогнозировались в размере 12 384,1 млн манатов (7 284,8 млн долл. США), расходы - 11 589,9 млн манатов (6 817,6 млн долл. США).

Как передает Report, об этом сообщили в ГНФАР.

Отмечено, что в январе-марте текущего года в ГНФАР поступило в общей сложности 2 219 млн долларов США от продажи нефти и газа, в том числе 1 763 млн долларов США – от реализации прибыльных нефти и газа. Средняя чистая цена нефти составила 59 долларов США. Вместе с тем, расходы ГНФАР за этот период составили 2 763 млн долларов США (4 697 млн манатов). Превышение расходов в первом квартале может быть связано с ростом спроса на валютном рынке, и в связи с этим ускорением трансфертов в государственный бюджет. Однако расходы ГНФАР на 2020 год прогнозируются в объеме, утвержденном в бюджете, и в этих рамках ожидается продажа на аукционах средств в размере порядка 4 млрд долларов США.