Глобальный ущерб от засухи достиг в первой половине года 13,2 млрд долларов

Глобальный ущерб от засухи во многих странах планеты в январе-июне составил по меньшей мере 13,2 млрд долларов.

Глобальный ущерб от засухи во многих странах планеты в январе-июне составил по меньшей мере 13,2 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник экономическая газета Nikkei.

По мнению экспертов, страны Европейского союза поразила сейчас самая сильная засуха за последние 500 лет. Она свирепствует также на западе США, Пакистане и Китае. В КНР из-за обмеления рек производство электроэнергии на ряде ГЭС упало почти на 40%, утверждает газета. В провинции Сычуань из-за этого, в частности, был на время остановлен сборочный завод корпорации Toyota Motor.

Ранее в июне специалисты японского Национального института изучения окружающей среды и Токийского университета опубликовали доклад, в котором утверждают, что к середине текущего столетия летняя засуха станет не исключением, а нормой для многих районов, включая побережье Средиземного моря и многие части Южной Америки.