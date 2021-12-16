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Глобальный долг в 2020 году достиг 226 трлн долларов США

Глобальный долг в 2020 году достиг 226 трлн долларов США Глобальный долг в 2020 году вырос максимальными темпами со времен Второй мировой войны и достиг рекордных $226 трлн долларов на фоне мирового эпидемиологического кризиса и глубокой рецессии.
Финансы
16 декабря 2021 г. 15:16
Глобальный долг в 2020 году достиг 226 трлн долларов США

Глобальный долг в 2020 году вырос максимальными темпами со времен Второй мировой войны и достиг рекордных $226 трлн долларов на фоне мирового эпидемиологического кризиса и глубокой рецессии.

Как передает Report, об этом сообщили в Международном валютном фонде.

Глобальный долг в прошлом году достиг 256% ВВП, увеличившись на 28 процентных пунктов. Задолженность государств подскочила к рекордным 99% ВВП, долг частного сектора — от нефинансовых организаций до домохозяйств — также вырос до рекорда.

Наиболее существенное увеличение долговой нагрузки отмечено в развитом мире. Так, совокупный долг развитых государств, составивший около 70% ВВП в 2007 году, подскочил до 124% ВВП в 2020 году. В частном секторе показатель увеличился со 164% ВВП до 178% ВВП.

На долю государственного долга в настоящее время приходится почти 40% совокупного глобального долга - это самая высокая доля с 1960-х гг.

Существенное увеличение госдолга с 2007 года в значительной мере связано с двумя экономическими кризисами - 2008 и 2020 гг., отмечают в МВФ.

26% роста глобального долга приходится на Китай.

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Версия на английском языке Global debt reaches a record $226 trillion - IMF
Версия на азербайджанском языке IMF: "Qlobal borc 226 trilyon dollara çatıb"

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