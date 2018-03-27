Global Precious Metals: В этом году золото подорожает до 1 425 долларов за унцию

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Стоимость унции золота на мировом рынке может возрасти до 1 425 долларов в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это следует из прогноза управляющего партнера Global Precious Metals Николаса Матиера.

По его мнению, спрос на золото может увеличиться на фоне рисков на рынках капитала, а также геополитических проблем, вызванных недавними протекционистскими решениями президента США Дональда Трампа.

"Золото в основном покупается в целях обезопасить себя от систематических или иных рисков. В этом году, как и в прошлом, акции будут дорожать, однако волатильность будет очень высокой. Спрос на золото превысит уровни прошлого года", - сказал Матиер.

В настоящее время золото на товарных биржах торгуется по 1 355 долларов США за унцию.