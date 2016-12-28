Глобальный рынок облигаций достиг рекордной отметки

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Объем эмиссии облигаций в мире в 2016 году достиг исторического максимума - 6,62 трлн долларов. Как передает Report со ссылкой на Financial Times, эти данные распространила финансовая компания Dealogic.

Согласно данным, компании нарастили по сравнению с предыдущим годом выпуск своих облигаций на 8% или 270 млн долларов - до 3,6 трлн долларов. Из них 3,19 трлн - корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом, 0,43 трлн - высокодоходные корпоративные облигации.

Остальную часть суммы составляют суверенные облигации, проданные с помощью синдицирования (0,55 трлн долларов), облигации американских (0,54 трлн долларов) и международных (0,43 трлн долларов) агентств, обеспеченные ипотекой ценные бумаги (0,49 трлн долларов) и пр. Проданные в рамках регулярных аукционов суверенные долговые обязательства сюда не включены.

Восемь из крупнейших выпусков облигаций с банковским андеррайтингом в этом году были выпусками корпоративными.

"Низкая стоимость финансирования при рекордно низких процентных ставках попросту делает привлекательным наращивание кредитного плеча", - отмечает Скотт Мазер из Pimco.