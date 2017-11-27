Глобальный рынок криптовалют вырос более чем в 16 раз

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Общая капитализация рынка криптовалют впервые поднялась выше отметки 300 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, по данным сервиса Coinmarketcap, в настоящее время капитализация криптовалют составляет 304,6 млрд долларов. С начала года рынок криптовалют вырос более чем в 16 раз.

Большая часть этого значения приходится на долю биткоина, капитализация которого в настоящий момент оценивается в 162 млрд долларов. В январе это значение находилось на отметке 15 млрд.

В то же время совокупный суточный оборот торгов криптовалюты составляет 12,4 млрд долларов.