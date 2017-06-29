Глобальный долг достиг рекордных значений

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Размер общемирового долга достиг в I квартале 2017 года рекордных 217 трлн долларов, увеличившись на 600 млрд за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). В совокупный долг включаются долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.

"Глобальное долговое бремя распределено неравномерно: в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности", - предупреждает IIF.

Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики - США и Китай. В обеих странах показатель вырос на 2 трлн долларов. В Китае он достиг 32,7 трлн, а в США превысил 63 трлн долларов. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение последнего к американскому ВВП снизилось на 2,5 процентного пункта. Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились.

Быстрее всего отношение долга к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.