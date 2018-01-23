Глобальная безработица сократится впервые за 3 года

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В 2018 году ожидается первое за три последние года снижение безработицы - до 5,5%. Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом свидетельствуют данные Международной организации труда.

Количество безработных по всему миру в 2017 году достигло 192,7 млн человек или 5,6%. Это на 2,6 млн. человек больше, чем в 2016 году.

"Однако количество людей, которые выходят на рынок труда, растет, и общее число безработных останется стабильным и в 2018 году - более 192 млн человек. В 2019 году уровень безработицы в целом не изменится, хотя ожидается, что количество безработных вырастет на 1,3 млн человек", - говорится в отчете МОТ.