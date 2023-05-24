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Главы Центробанков России и Ирана обсудили развитие системы расчетов в нацвалютах

Главы Центробанков России и Ирана обсудили развитие системы расчетов в нацвалютах Председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина посетила Тегеран и провела встречу с иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Они обсудили вопрос развития системы двусторонних расчетов, в том числе в национальных валютах.
Финансы
24 мая 2023 г. 15:56
Главы Центробанков России и Ирана обсудили развитие системы расчетов в нацвалютах

Председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина посетила Тегеран и провела встречу с иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Они обсудили вопрос развития системы двусторонних расчетов, в том числе в национальных валютах.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Мы достигли консенсуса по развитию общих валютных отношений, и на его основе подготовили оперативную дорожную карту", - написал председатель иранского ЦБ в Twitter.

На прошлой неделе Россия и Иран достигли всех двусторонних соглашений, необходимых для использования карт российской платежной системы "Мир". Ее адаптацию к платежной системе Ирана обсуждали с августа 2022 года. Также страны хотят создать токен, который позволит заменить во внешнеторговых расчетах доллар, рубль и иранский риал.

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Версия на английском языке Russian, Iranian central banks discuss settlement system in national currencies

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