Главный конкурент TikTok готовит IPO на 5,4 млрд долларов

Второй по величине аудитории сервис коротких видео китайский Kuaishou Technology готовится к проведению IPO в Гонконге.
Как передает Report, об этом сообщает
Сервис, поддерживаемый Tencent Holdings, предложит инвесторам 365 млн своих акций по цене 105–115 гонконгских долларов. При этом сервис допускает реализацию опциона допэмиссии в случае высокого спроса на акции. В этом случае сумма привлеченных средств может достичь 6,2 млрд доллара США. Это размещение станет крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи с ноября 2019 года, когда свои акции на бирже разместила Alibaba Group, сумев привлечь около 13 млрд долларов США.
IPO Kuaishou назначено на 26 января, а стартовая цена акций будет определена 28–29 января. Котироваться на бирже Гонконга Kuaishou начнет 5 февраля. В случае реализации опциона на допэмиссию рыночная капитализация компании достигнет 61,7 млрд доллара США.