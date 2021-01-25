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Главный конкурент TikTok готовит IPO на 5,4 млрд долларов

Главный конкурент TikTok готовит IPO на 5,4 млрд долларов Это размещение станет крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи с ноября 2019 года
Финансы
25 января 2021 г. 15:16
Главный конкурент TikTok готовит IPO на 5,4 млрд долларов

Второй по величине аудитории сервис коротких видео китайский Kuaishou Technology готовится к проведению IPO в Гонконге.

Как передает Report, об этом сообщает The South China Morning Post. В рамках первичного размещения акций компания надеется привлечь 5,4 млрд доллара США.

Сервис, поддерживаемый Tencent Holdings, предложит инвесторам 365 млн своих акций по цене 105–115 гонконгских долларов. При этом сервис допускает реализацию опциона допэмиссии в случае высокого спроса на акции. В этом случае сумма привлеченных средств может достичь 6,2 млрд доллара США. Это размещение станет крупнейшим для Гонконгской фондовой биржи с ноября 2019 года, когда свои акции на бирже разместила Alibaba Group, сумев привлечь около 13 млрд долларов США.

IPO Kuaishou назначено на 26 января, а стартовая цена акций будет определена 28–29 января. Котироваться на бирже Гонконга Kuaishou начнет 5 февраля. В случае реализации опциона на допэмиссию рыночная капитализация компании достигнет 61,7 млрд доллара США.

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