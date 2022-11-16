Главный банкир: Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах достиг 56%

Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах в Азербайджане достиг 56%.

Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах в Азербайджане достиг 56%.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"За январь-октябрь текущего года кредитный портфель банков в Азербайджане вырос на 16,8%, в том числе портфель бизнес-кредитов - на 12%. Мы проводим политику ограничения роста потребительского кредитования с целью снижения инфляции, обеспечения финансовой стабильности", - отметил главный банкир.