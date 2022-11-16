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Главный банкир: Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах достиг 56%

Главный банкир: Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах достиг 56% Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах в Азербайджане достиг 56%.
Финансы
16 ноября 2022 г. 17:43
Главный банкир: Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах достиг 56%

Удельный вес бизнес-кредитов в банковских кредитах в Азербайджане достиг 56%.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"За январь-октябрь текущего года кредитный портфель банков в Азербайджане вырос на 16,8%, в том числе портфель бизнес-кредитов - на 12%. Мы проводим политику ограничения роста потребительского кредитования с целью снижения инфляции, обеспечения финансовой стабильности", - отметил главный банкир.

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Версия на английском языке CBA: Share of business loans reaches 56%
Версия на азербайджанском языке Baş bankir: "Biznes kreditlərinin bank kreditlərində xüsusi çəkisi 56 %-ə çatıb"

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