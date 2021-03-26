Глава Ziraat Bank покидает должность

Гендиректор крупного турецкого государственного банка Ziraat Bank Гусейн Айдын покидает должность.

Гендиректор крупного турецкого государственного банка Ziraat Bank Гусейн Айдын покидает должность.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

По информации, решение было принято на очередном общем собрании акционеров банка. Сообщается, что Гусейн Айдын также не будет руководить Союзом банков Турции.

В разговоре с турецким ODA TV Г.Айдын сказал: "Я не подаю в отставку, а передаю свою должность другому. Это нормальный процесс".

Что касается вопроса о новой должности, он заявил, что даст информацию по этому поводу в будущем.

С 2014 года в Азербайджане функционирует "дочка" Ziraat Bank (ОАО "Zıraat Bank Azərbaycan").