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Глава японского ВОА: Азербайджан стал важной площадкой в сфере аудита

Глава японского ВОА: Азербайджан стал важной площадкой в сфере аудита Азербайджан стал важной площадкой для обмена знаниями и опытом в сфере аудита.
Финансы
17 июля 2025 г. 14:02
Глава японского ВОА: Азербайджан стал важной площадкой в сфере аудита

Азербайджан стал важной площадкой для обмена знаниями и опытом в сфере аудита.

Об этом в комментарии Report заявил глава Высшего органа аудита (ВОА) Японии Юхэй Харада.

Он подчеркнул высокий уровень организации 62-го заседания правления Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и гостеприимство, проявленное азербайджанской стороной:

"Данное мероприятие является одним из важных, способствующих обмену знаниями и опытом в рамках ASOSAI. Доклады, презентации и обсуждения различных рабочих групп свидетельствуют об укреплении сотрудничества в сфере аудита. Азербайджан успешно проводит заседание и отличается профессиональным подходом к организации".

Харада также подчеркнул, что Япония заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном в сфере аудита.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya rəsmisi: "Azərbaycan audit sahəsində mühüm platformaya çevrilib"

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