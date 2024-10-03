О нас

Глава Высшего органа аудита Польши: Экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде

Глава Высшего органа аудита Польши: Экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде Результаты аудитов показывают, что экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде.
Финансы
3 октября 2024 г. 14:23
Глава Высшего органа аудита Польши: Экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде

Результаты аудитов показывают, что экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава Высшего органа аудита Польши Мариан Банас.

По его словам, климат меняется, глобальное потепление способствует увеличению испарения воды из морей и океанов, а периоды засухи становятся более продолжительными.

"Наши аудиты показывают, что Польше необходимо улучшить инфраструктуру для защиты от наводнений. Именно благодаря нашим аудитам удалось предотвратить разрушение крупнейшей речной плотины, что спасло от затопления один из крупнейших городов Польши. Наши аудиты также демонстрируют заметный прогресс в реализации проектов по борьбе с наводнениями, финансируемых Всемирным банком", - сказал Банас.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Polish official: Extreme weather causes more environmental damage than before
Версия на азербайджанском языке Polşanın audit rəsmisi: "Ekstremal hava ətraf mühitə daha çox ziyan vurmağa başlayıb"

Другие новости из категории

Португальский аудитор: Необходимо эффективно использовать средства, выделяемых на борьбу с пожарами
Португальский аудитор: Необходимо эффективно использовать средства, выделяемых на борьбу с пожарами
3 октября 2024 г. 15:25
Талех Кязимов: Климатическое финансирование - новые возможности для финансового сектора
Талех Кязимов: Климатическое финансирование - новые возможности для финансового сектора
3 октября 2024 г. 15:23
Определены цели рабочей группы Налоги и подотчетность
ФотоОпределены цели рабочей группы "Налоги и подотчетность"
3 октября 2024 г. 15:04
ЦБА обнародовал планы по зеленой повестке
ЦБА обнародовал планы по "зеленой" повестке
3 октября 2024 г. 14:41
Представитель ЕС рассказала о мерах по смягчению последствий изменения климата
Представитель ЕС рассказала о мерах по смягчению последствий изменения климата
3 октября 2024 г. 13:53
Представитель Великобритании: Ущерб от стихийных бедствий можно свести к минимуму
Представитель Великобритании: Ущерб от стихийных бедствий можно свести к минимуму
3 октября 2024 г. 13:15
Участник авторынка Азербайджана планирует удвоить уставной капитал
Участник авторынка Азербайджана планирует удвоить уставной капитал
3 октября 2024 г. 12:50
Фонд: Средний размер по ипотечным кредитам, выданным в 2024 году, составил около 94 тыс. манатов
Фонд: Средний размер по ипотечным кредитам, выданным в 2024 году, составил около 94 тыс. манатов
3 октября 2024 г. 12:30
Гюльмамедов: Успешных практик по климатическому финансированию и зеленому бюджету не так много
Гюльмамедов: Успешных практик по климатическому финансированию и "зеленому" бюджету не так много
3 октября 2024 г. 11:50
Вугар Гюльмамедов: Восстановление экосистемы на освобожденных территориях требует больших ресурсов и времени
Вугар Гюльмамедов: Восстановление экосистемы на освобожденных территориях требует больших ресурсов и времени
3 октября 2024 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi