Глава Высшего органа аудита Польши: Экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде

Результаты аудитов показывают, что экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде.

Результаты аудитов показывают, что экстремальные погодные условия наносят серьезный ущерб окружающей среде.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава Высшего органа аудита Польши Мариан Банас.

По его словам, климат меняется, глобальное потепление способствует увеличению испарения воды из морей и океанов, а периоды засухи становятся более продолжительными.

"Наши аудиты показывают, что Польше необходимо улучшить инфраструктуру для защиты от наводнений. Именно благодаря нашим аудитам удалось предотвратить разрушение крупнейшей речной плотины, что спасло от затопления один из крупнейших городов Польши. Наши аудиты также демонстрируют заметный прогресс в реализации проектов по борьбе с наводнениями, финансируемых Всемирным банком", - сказал Банас.