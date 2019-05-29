Глава ВТБ (Азербайджан): Нужно изменить систему страхования вкладов физлиц

В Азербайджане необходимо изменить систему страхования вкладов физических лиц и перейти к классической схеме, предусматривающей введение максимальной суммы.

Как передаёт Report, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

"Нынешняя система, применяемая Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF), была антикризисной мерой, рассчитанной на 2015-2016 годы, и она была оправданной. Однако сегодня при стабильном курсе маната и позитивных прогнозов международных рейтинговых агентств, есть необходимость в переходе к классической схеме страхования вкладов, что позволит более ответственно подходить вкладчикам и при выборе банка при размещении депозита", - сказал Кирин.

По его словам, в условиях высоких макроэкономических показателей в стране пришло время вернуться к старой схеме. Это способствует стабилизации рынка депозитов и нормализации ставок в зависимости от уровня инфляции и ставок по кредитам: "Аппетиты к риску и процентным ставкам у каждого банка разные, в результате чего максимальная ставка вклада, установленная ADIF выше ставки привлечения вкладов банками", - сказал глава ВТБ (Азербайджан).

Отметим, что ADIF приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Илаха Мамедли