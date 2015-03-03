​Глава ВТБ Андрей Костин посетил Азербайджан

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в ходе официального визита в Баку президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи со стороны ВТБ была отмечена заинтересованность в развитии бизнеса Группы на территории страны. Руководство Азербайджана поднимало вопрос о возможности инвестирования в развитие экспорта в Россию азербайджанской сельскохозяйственной и другой продукции.

Как передает Report со ссылкой на головной офис банка ВТБ, во время встречи А.Костин заявил, что по состоянию на конец 2014 года Группа ВТБ вложила в развитие экономики страны порядка 700 млн. долларов США. Из этих средств 300 млн. долларов было направлено на развитие дочернего банка – ОАО "Банк ВТБ (Азербайджан)", а еще 400 млн. долларов – на финансирование проектов в области транспорта и коммуникаций. Глава ВТБ отметил высокую заинтересованность в увеличении финансирования проектов на территории Азербайджана.

В ходе визита А.Костин также встретился с председателем Центрального банка Азербайджана Эльманом Рустамовым. В ходе встречи было отмечено, что ВТБ совместно со вторым акционером - ОАО AtaHolding - активно развивают "Банк ВТБ (Азербайджан)". Так, в 2014 году было открыто 7 точек продаж, а их общее число достигло 13. В феврале 2015 года банк открыл первый филиал в городе Гянджа.

В ходе встречи с главой ЦБА А.Костин сообщил, что азербайджанский банк ВТБ полностью готов к вступившим в силу с начала года требованиям к минимальному размеру совокупного капитала (50 млн. манатов) и сейчас имеет все предпосылки для достижения стратегической цели – вхождения в ТОР-10 банков страны.