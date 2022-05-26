Глава ВБ: Многие страны в этом году могут столкнуться с рецессией

"Многие страны в этом году могут столкнуться с рецессией".

"Многие страны в этом году могут столкнуться с рецессией".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие прогнозы высказал в четверг президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас, выступая в Вашингтоне.

Его попросили прокомментировать возможность экономического спада в мире в нынешнем году. "Очевидно, что в некоторых странах, а может быть, и во многих, будет рецессия", - отметил он.

Глава ВБ добавил, что экономический спад в ряде стран во многом будет зависеть от сроков завершения военной спецоперации России в Украине, а также от создания новых глобальных цепочек поставок.

"Я весьма обеспокоен тем, что потребуется повышение процентных ставок, поскольку у нас высокий уровень инфляции [в мире]. Все это дает нам представление о характере беспокойства в отношении роста [мирового] ВВП. В настоящее время в Китае, а также Европе наблюдается замедление темпов [экономического] роста, которое расширяется и оказывает влияние на развивающиеся страны", - добавил Мэлпас.

По его словам, сейчас перед Европой стоит задача, как уйти от огромной зависимости от российских энергоносителей: "А это означает, что необходимо провести откровенный разговор о более чистых источниках энергии".

Он указал при этом на "необходимость переходного топлива", в качестве которого может быть использован природный газ.