Председатель Unibank: Не стоит искать негатив в снижении доли EBRD в банке

Не стоит искать негатив в снижении доли Европейского банк реконструкции и развития (EBRD) в Unibank с 44,5% до 9%.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам председатель правления Unibank Фаиг Гусейнов.

"EBRD является институциональным инвестором. Такого рода инвесторы, в соответствии со своим мандатом, обычно покупают долю в каком-либо учреждении на определенный срок. То есть они инвестируют в компанию, развивают ее и через 5-7 лет продают свою долю либо другим стратегическим инвесторам, либо самим акционерам, либо выносят на продажу на открытом рынке.

EBRD является акционером Unibank с 2002 года, то есть работает с нами 17 лет, мы вместе прошли много этапов. Банк увеличил свою долю в Unibank в период кризиса в финансовом секторе в 2015 году, оказав нам поддержку, чтобы мы прошли этот этап без проблем.

В настоящее время ситуация в Unibank стабилизировалась, банк имеет ликвидность, работает с прибылью, восстановил капитал. EBRD постепенно сокращает свою долю в банке в соответствии со своим мандатом, но он по-прежнему входит в число наших акционеров", - сказал председатель.