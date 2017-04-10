Глава украинского Нацбанка подала в отставку

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в Нацбанке и администрации президента пока не комментируют эту информацию.

Ранее Национальный банк Украины в очередной раз опроверг сообщения в СМИ о том, что Гонтарева написала заявление об отставке, подтвердив ее планы оставить этот пост со временем.

"Заявление не написано, глава НБУ Гонтарева работает и выполняет свои обязанности. В общении с журналистами сегодня утром она в очередной раз подтвердила намерение со временем покинуть пост главы НБУ", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе банка.