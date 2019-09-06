Глава представительства АБР в Азербайджане посетил Report - ФОТО

Сегодня в офисе Информационного агентства Report побывал глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

Гость встретился с сотрудниками отдела экономики и главным редактором агентства.

Главный редактор Мурад Алиев рассказал о направлениях деятельности Report и сообщил, что агентство тесно сотрудничает с основными мировыми финансовыми институтами, в том числе с АБР, и как результат, новости этих структур регулярно публикуются на сайте агентства.

М.Алиев выразил надежду на дальнейшее расширение этого сотрудничества.

В свою очередь руководитель представительства отметил, что АБР заинтересован в сотрудничестве с Report и выразил уверенность, что это сотрудничество имеет особое значение для обеих сторон.