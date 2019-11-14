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Глава Палаты: Кредитные ставки в Азербайджане невысоки

Глава Палаты: Кредитные ставки в Азербайджане невысоки

Кредитные ставки, предлагаемые азербайджанскими банками, невысоки по сравнению с соседними странами.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

По его словам, в настоящее время местные банки предлагают потребительские кредиты под 23%, бизнес-кредиты - 8% годовых.

"По нашим данным, сегодня банки имеют ликвидные средства на 8,2 млрд манатов", - добавил он.

Он также отметило, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд в прошлом году фонд выделил реальному сектору 17 млн манатов, за 9 месяцев этого года - 40 млн манатов".

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