Глава МВФ: Восстановление мировой экономики остается слабым

Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора.

Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместной сессии с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

"Мы так надеемся на уверенное восстановление мировой экономики, которое все еще слабое", - сообщила она.

По словам главы МВФ, мировая экономика сталкивается с проблемой "значительной инфляции", для борьбы с которой центробанки вынуждены повышать ставки, что вызывает сокращение доступной ликвидности и проблемы финансового сектора.