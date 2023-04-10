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Глава МВФ: Восстановление мировой экономики остается слабым

Глава МВФ: Восстановление мировой экономики остается слабым Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора.
Финансы
10 апреля 2023 г. 17:37
Глава МВФ: Восстановление мировой экономики остается слабым

Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на совместной сессии с президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом.

"Мы так надеемся на уверенное восстановление мировой экономики, которое все еще слабое", - сообщила она.

По словам главы МВФ, мировая экономика сталкивается с проблемой "значительной инфляции", для борьбы с которой центробанки вынуждены повышать ставки, что вызывает сокращение доступной ликвидности и проблемы финансового сектора.

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Версия на английском языке IMF chief: Global economic recovery remains weak

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