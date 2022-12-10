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Глава МВФ прогнозирует дальнейшее замедление роста мировой экономики в 2023 году

Глава МВФ прогнозирует дальнейшее замедление роста мировой экономики в 2023 году Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила замедление роста мировой экономики до 2,7% в 2023 году.
Финансы
10 декабря 2022 г. 03:57
Глава МВФ прогнозирует дальнейшее замедление роста мировой экономики в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила замедление роста мировой экономики до 2,7% в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением она выступила по итогам круглого стола в формате "один плюс шесть" в Китае.

"Рост мировой экономики резко упал до 3,2% в 2022 году, и мы прогнозируем дальнейшее замедление до 2,7% в следующем году", - сказала она. По словам Георгиевой, причины мирового кризиса стоимости жизни кроются в пандемии, конфликте в Украине и высокой инфляции.

"Серьезный уровень неопределенности, в которой оказался мир, требует еще более тесной совместной работы", - добавила К. Георгиева.

Похожий прогноз сделал ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн, также находящийся с визитом в Китае. По его словам, ситуация в мировой экономике продолжает ухудшаться.

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Версия на азербайджанском языке BVF direktoru 2023-cü ildə qlobal iqtisadi artımın daha da yavaşlayacağını proqnozlaşdırıb

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