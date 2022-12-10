Глава МВФ прогнозирует дальнейшее замедление роста мировой экономики в 2023 году

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила замедление роста мировой экономики до 2,7% в 2023 году.
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"Рост мировой экономики резко упал до 3,2% в 2022 году, и мы прогнозируем дальнейшее замедление до 2,7% в следующем году", - сказала она. По словам Георгиевой, причины мирового кризиса стоимости жизни кроются в пандемии, конфликте в Украине и высокой инфляции.
"Серьезный уровень неопределенности, в которой оказался мир, требует еще более тесной совместной работы", - добавила К. Георгиева.
Похожий прогноз сделал ранее генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Матиас Корманн, также находящийся с визитом в Китае. По его словам, ситуация в мировой экономике продолжает ухудшаться.