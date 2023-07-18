О нас

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Финансы
18 июля 2023 г. 16:25
Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и руководителей центробанков стран G20 в индийском Гандинагаре.

При этом особую обеспокоенность вызывают повышенные цены на продовольствие и удобрения, отметила глава МВФ.

"Главное [во внутренней политике стран G20] - стабильно снизить инфляцию. Прогресс есть, но задача еще не выполнена, и курс монетарной политики необходимо сохранять. Преждевременное празднование может свести на нет те успехи, которые с таким трудом достигнуты в области дезинфляции", - сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ также призвала страны G20 нарастить "финансовые подушки" для поддержки дезинфляции и более комфортного обслуживания долга, а также провести реформы, направленные на стимулирование экономического роста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IMF chief calls on G20 countries to continue fighting inflation

Другие новости из категории

Внесены изменения в проспект эмиссии облигаций ”Южного газового коридора
Внесены изменения в проспект эмиссии облигаций ”Южного газового коридора"
18 июля 2023 г. 16:59
Чистая прибыль Kapital Bank выросла на 15%
Чистая прибыль Kapital Bank выросла на 15%
18 июля 2023 г. 16:58
В Нахчыване выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы
В Нахчыване выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы
18 июля 2023 г. 16:56
Талех Кязымов встретился с победителем II конкурса “Восхождение”
Талех Кязымов встретился с победителем II конкурса “Восхождение”
18 июля 2023 г. 13:23
Депозитный портфель Rabitabank сократился на 5%
Депозитный портфель Rabitabank сократился на 5%
18 июля 2023 г. 12:41
Азерпочт вновь вышел на прибыль
"Азерпочт" вновь вышел на прибыль
18 июля 2023 г. 12:21
В Азербайджане аннулированы лицензии 4 страховых агентов
В Азербайджане аннулированы лицензии 4 страховых агентов
18 июля 2023 г. 10:14
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.07.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.07.2023)
18 июля 2023 г. 10:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.07.2023)
18 июля 2023 г. 09:35
Чистая прибыль ТЭС Азербайджан снизилась на 48%
Чистая прибыль ТЭС "Азербайджан" снизилась на 48%
17 июля 2023 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi