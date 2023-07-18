Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и руководителей центробанков стран G20 в индийском Гандинагаре.

При этом особую обеспокоенность вызывают повышенные цены на продовольствие и удобрения, отметила глава МВФ.

"Главное [во внутренней политике стран G20] - стабильно снизить инфляцию. Прогресс есть, но задача еще не выполнена, и курс монетарной политики необходимо сохранять. Преждевременное празднование может свести на нет те успехи, которые с таким трудом достигнуты в области дезинфляции", - сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ также призвала страны G20 нарастить "финансовые подушки" для поддержки дезинфляции и более комфортного обслуживания долга, а также провести реформы, направленные на стимулирование экономического роста.