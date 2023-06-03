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Глава МВФ отметила ухудшение прогнозов по ВВП в странах Центральной и Восточной Европы

Глава МВФ отметила ухудшение прогнозов по ВВП в странах Центральной и Восточной Европы Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в течение последних пяти лет ухудшили прогнозы по динамике ВВП в нескольких странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы из-за экономических проблем.
Финансы
3 июня 2023 г. 11:48
Глава МВФ отметила ухудшение прогнозов по ВВП в странах Центральной и Восточной Европы

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в течение последних пяти лет ухудшили прогнозы по динамике ВВП в нескольких странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы из-за экономических проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Что касается роста, регион сталкивается с глубокими экономическими трудностями, мы сравнивали наши текущие прогнозы с прогнозами по региону перед пандемией, исключая Беларусь, Россию и Украину. Вот что мы выяснили: уровень реального ВВП в 2024 году прогнозируется на 3,5% ниже, чем те показатели, которых мы ожидали в начале 2020 года. Это как если бы у людей забрали из кармана 50 млрд долларов за эти пять лет".

К числу ключевых трудностей в регионе Георгиева отнесла "слабое восстановление, устойчивую инфляцию и высокую неопределенность".

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