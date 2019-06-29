Глава МВФ обозначила главную угрозу мировой экономики

В настоящее время главная угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между США и КНР.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"В моих обсуждениях с лидерами G20 я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля существенно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса. Хотя МВФ ожидает в будущем некоторого укрепления роста, прогнозируемые риски остаются высокими", - отмечается в сообщении.

По ее словам, главный из этих рисков - торговля.

"Хотя возобновление торговых переговоров между США и Китаем следует приветствовать, те торговые пошлины, которые уже реализованы, сдерживают мировую экономику, и нерешенные вопросы вносят большую неопределенность относительно будущего", - добавила К.Лагард.