Глава МВФ предсказала новую Великую депрессию

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о новом витке глобального экономического кризиса в связи с распространением неравенства и нестабильности финансового сектора.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выступая в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне, Георгиева заметила, что за последние двадцать лет сократился разрыв в доходах между странами, однако "внутреннее" неравенство – между различными группами населения – все это время продолжало расти.

В качестве примера она привела Великобританию, где 10 процентов богатейших жителей располагают богатством, сопоставимым с суммарным доходом беднейшей половины населения. По словам Георгиевой, схожая ситуация наблюдается во многих странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где неравенство доходов уже достигло рекордных значений.

"В некотором смысле, эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", — приводит сайт МВФ слова из выступления директора фонда.

"Позолоченным веком" в США называли эпоху экономического и демографического бума после гражданской войны в конце XIX века, а "ревущими двадцатыми" - десятилетие процветания экономики и культуры после Первой мировой войны. После этого в США началась Великая депрессия.