Глава МВФ: Мировую экономику ждет трудное будущее из-за высокого госдолга

Глобальная экономика в ближайшие годы столкнется со слабыми темпами роста на фоне повышенного уровня государственной задолженности.

Глобальная экономика в ближайшие годы столкнется со слабыми темпами роста на фоне повышенного уровня государственной задолженности.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Наши прогнозы указывают на суровое сочетание слабого роста и большого долга. Это трудное будущее", - заявила она.

Георгиева отметила, что страны столкнулись с высоким и растущим госдолгом, который сейчас значительно выше, чем в период до пандемии коронавируса.

Ранее на этой неделе эксперты МВФ спрогнозировали, что мировой госдолг в конце 2024 года превысит 100 трлн долларов, что соответствует 93% глобального ВВП. Ожидается, что к 2030 году показатель может подняться до 100% ВВП.

Глава МВФ призвала правительства по всему миру принять меры для снижения уровня госдолга и наращивания фискальных "подушек безопасности" на случай возможных экономических шоков.

В то же время Георгиева отметила замедление инфляции в ведущих экономиках мира, хотя и добавила, что объявлять победу над инфляцией пока рано.

"Возможно, темпы инфляции падают, однако высокий уровень цен, который мы ощущаем на своих кошельках, никуда не денется", - сказала она.