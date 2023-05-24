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Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией

Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией Мировая экономика не столкнется с масштабным процессом дедолларизации.
Финансы
24 мая 2023 г. 16:29
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией

Мировая экономика не столкнется с масштабным процессом дедолларизации.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Катарском экономическом форуме.

По ее словам, история дедолларизации происходила некоторое время, а в текущий момент доля доллара в мировых валютных резервах понемногу снижается. Если раньше она составляла 70% резервов, то сейчас сократилась до 60%.

"Однако мы не ожидаем быстрого изменения резервов", - заявила Георгиева.

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Версия на азербайджанском языке IMF: “Qlobal iqtisadiyyat genişmiqyaslı dedollarizasiya ilə üzləşməyəcək”
Версия на английском языке IMF Managing Director says she does not expect a rapid shift in US dollar reserves

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