Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией

Мировая экономика не столкнется с масштабным процессом дедолларизации.

Мировая экономика не столкнется с масштабным процессом дедолларизации.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Катарском экономическом форуме.

По ее словам, история дедолларизации происходила некоторое время, а в текущий момент доля доллара в мировых валютных резервах понемногу снижается. Если раньше она составляла 70% резервов, то сейчас сократилась до 60%.

"Однако мы не ожидаем быстрого изменения резервов", - заявила Георгиева.