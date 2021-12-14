О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава Morgan Stanley призвал ФРС США повысить процентные ставки

Глава Morgan Stanley призвал ФРС США повысить процентные ставки Федеральной резервной системе (ФРС) США следует вскоре повысить процентные ставки, чтобы иметь пространство для маневра в случае спада в будущем.
Финансы
14 декабря 2021 г. 13:11
Глава Morgan Stanley призвал ФРС США повысить процентные ставки

Федеральной резервной системе (ФРС) США следует вскоре повысить процентные ставки, чтобы иметь пространство для маневра в случае спада в будущем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сказал CNBC гендиректор банка Morgan Stanley Джеймс Горман.

По его мнению, ФРС намекнет на возможность повышения ставок в 2022 году уже по итогам декабрьского заседания.

"Мы приближаемся к повышению ставок, - сказал Горман. - Мне кажется, Федрезерву стоит заранее поднять ставки, и когда случится неизбежный спад, у нас будут средства для борьбы с ним".

Сейчас Федрезерв находится "в 10 повышениях ставки от нормы", добавил Горман, имея в виду нейтральный для экономики уровень ставки.

"На месте ФРС я бы лучше приступил к активным действиям раньше, чем позже. Запасайтесь боеприпасами и принимайте реальность", - сказал глава одного из крупнейших банков Уолл-стрит.

По мнению Гормана, повышение ставки не замедлит темпы восстановления, но поспособствует стабилизации экономики.

Декабрьское заседание ФРС США завершится в среду. Американский ЦБ обнародует новые макроэкономические прогнозы и прогнозы руководства относительно дальнейшей траектории ключевой ставки, и может сообщить об ускорении темпов сворачивания программы скупки облигаций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
Стали известны потенциальные соперники «Карабаха» в плей-оффе
10 декабря 2021 г. 02:00
Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
ВидеоОпределились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы
10 декабря 2021 г. 03:02
ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф
10 декабря 2021 г. 00:09
АПЛ: Матч Тоттенхэма перенесен из-за вспышки коронавируса
АПЛ: Матч "Тоттенхэма" перенесен из-за вспышки коронавируса
9 декабря 2021 г. 23:28
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию задержан по обвинению в изнасиловании
9 декабря 2021 г. 22:29
Назван Спортсмен года по версии журнала Time
Назван "Спортсмен года" по версии журнала Time
10 декабря 2021 г. 08:50
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
8 декабря 2021 г. 09:25
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
Израильской юрист: Азербайджан одержал победу в Международном суде ООН
8 декабря 2021 г. 15:44
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi