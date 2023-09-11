Глава Минфина Турции: Власти не ставят целей по курсу лиры к доллару

Турецкие власти не ставят целевые показатели для курса турецкой лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание.

Турецкие власти не ставят целевые показатели для курса турецкой лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу NTV министр финансов Мехмет Шимшек.

"У нас нет никаких целей по курсу, делать какие-то прогнозы тоже не стоит. Мы разработали среднесрочную программу, в ней могут быть изменения", - заявил он.

Министр повторил цель властей снизить инфляцию до однозначных цифр, однако отметил, что снижение показателей ожидается не раньше второй половины 2024 года, одновременно можно будет говорить о начале снижения ставки ЦБ.

Шимшек также сообщил, что власти намерены уменьшить объемы кредитования населения.

"Изменений в том, что касается приобретения первого объекта недвижимости в кредит, не будет. Однако если гражданин покупает вторую, третью квартиру или же дом на курорте, то мы не окажем ему поддержку кредитом, если у него есть свои возможности для покупки. Мы серьезно ограничим кредитование в этой сфере", - отметил министр.

Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец года до 58% с предыдущей оценки в 22,3%, сообщила в конце июля председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Центробанк в июне впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, а в июле продолжил повышение, доведя ее до 17,5%.